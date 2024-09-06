россияне ударили по Сумщине: один человек погиб, среди раненых ребенок

Днем, 6 сентября, российские войска нанесли очередной авиаудар по гражданской инфраструктуре приграничья Сумской области. Об этом заявили в Сумской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 6 сентября около 15 часов россияне сбросили, предварительно, три управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Краснополья.

В собственном доме погибла женщина, ранены еще четыре человека, среди которых 15-летняя девушка. Повреждены около 15 частных домовладений.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - подытожили правоохранители.

Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Напомним,

Российские войска обстреляли Сумскую область, вызвав пожары в частном секторе и лесу. Спасатели, несмотря на повторные обстрелы, ликвидировали возгорания в населенных пунктах и на 4 га лесной подстилки.