росіяни вдарили дроном по комунальниках на Херсонщині: один працівник загинув, інший поранений – ОВА

Ексклюзив
14:29 • 1112 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 11006 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10201 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 14020 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19409 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 22453 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29440 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24500 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58551 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50261 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 28692 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 18377 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 17219 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 20841 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18111 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 2704 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 10952 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 81461 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 111995 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 103264 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Блогери
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Польща
Китай
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 5212 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18345 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21072 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 33063 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 41821 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Золото

росіяни вдарили дроном по комунальниках на Херсонщині: один працівник загинув, інший поранений – ОВА

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

російська атака дроном на в'їзді до селища Нововоронцовка на Херсонщині призвела до загибелі 61-річного комунальника. Ще один працівник отримав вибухову травму та контузію, його госпіталізовано.

росіяни вдарили дроном по комунальниках на Херсонщині: один працівник загинув, інший поранений – ОВА

Внаслідок цинічної російської атаки із застосуванням дрона на Херсонщині загинув 61-річний працівник комунального підприємства. Ще один його колега отримав поранення. Трагедія сталася на в'їзді до селища Нововоронцовка. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін повідомив про черговий військовий злочин російських окупантів. Близько 14:00 загарбники атакували автомобіль комунального підприємства, який рухався на в'їзді до Нововоронцовки.

росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго18.11.25, 09:59 • 29440 переглядiв

Внаслідок цього удару загинув 61-річний комунальник. Мої співчуття рідним і близьким вбитого 

– заявив Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Крім того, 50-річний колега загиблого отримав вибухову травму та контузію. Наразі пораненому надають необхідну медичну допомогу, він госпіталізований.

Херсон залишився без світла: частина міста знеструмлена через російський обстріл18.11.25, 07:54 • 2994 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область