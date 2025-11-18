росіяни вдарили дроном по комунальниках на Херсонщині: один працівник загинув, інший поранений – ОВА
Київ • УНН
російська атака дроном на в'їзді до селища Нововоронцовка на Херсонщині призвела до загибелі 61-річного комунальника. Ще один працівник отримав вибухову травму та контузію, його госпіталізовано.
Внаслідок цинічної російської атаки із застосуванням дрона на Херсонщині загинув 61-річний працівник комунального підприємства. Ще один його колега отримав поранення. Трагедія сталася на в'їзді до селища Нововоронцовка. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін повідомив про черговий військовий злочин російських окупантів. Близько 14:00 загарбники атакували автомобіль комунального підприємства, який рухався на в'їзді до Нововоронцовки.
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго18.11.25, 09:59 • 29440 переглядiв
Внаслідок цього удару загинув 61-річний комунальник. Мої співчуття рідним і близьким вбитого
Крім того, 50-річний колега загиблого отримав вибухову травму та контузію. Наразі пораненому надають необхідну медичну допомогу, він госпіталізований.
Херсон залишився без світла: частина міста знеструмлена через російський обстріл18.11.25, 07:54 • 2994 перегляди