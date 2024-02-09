росіяни почали погрожувати мешканцям окупованих територій за відмову голосувати на “виборах” - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Члени "виборчих округів" на окупованих українських територіях почнуть відвідувати мешканців з 17 лютого, щоб попередити їх про санкції за відмову "голосувати" на "виборах президента росії".
Днями на окупованих територіях члени "виборчих дільниць" почнуть обхід мешканців. Як повідомили в Центрі національного спротиву, мешканцям погрожуватимуть санкціями за відмову від голосування на "виборах президента рф", передає УНН.
За даними Центру, з 17 лютого члени "виборчих дільниць" почнуть обхід мешканців тимчасово окупованих територій й попереджати про санкції за відмову від голосування на "виборах президента рф".
У росії призначили "вибори" на окупованих територіях України15.06.23, 14:39 • 2508038 переглядiв
"Наразі членів "двк" інструктують росіяни. Обхід буде з 17 лютого по 7 березня по всім населених пунктах ТОТ. При рейді працівників супроводжуватимуть бійці "росгвардії" нібито задля безпеки. Водночас росіяни засекретили адреси виборчих дільниць, аби приховати відсутність явки та кількість цих дільниць", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зауважили, що кожен дотичний до організації "виборів" буде нести відповідальність як їх "колеги" з правого берега Херсонщини та Харківщини.