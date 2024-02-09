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росіяни почали погрожувати мешканцям окупованих територій за відмову голосувати на “виборах” - Центр нацспротиву

росіяни почали погрожувати мешканцям окупованих територій за відмову голосувати на “виборах” - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 23888 перегляди

Члени "виборчих округів" на окупованих українських територіях почнуть відвідувати мешканців з 17 лютого, щоб попередити їх про санкції за відмову "голосувати" на "виборах президента росії".

Днями на окупованих територіях члени "виборчих дільниць" почнуть обхід мешканців.  Як повідомили в Центрі національного спротиву, мешканцям погрожуватимуть санкціями за відмову від голосування на "виборах президента рф", передає УНН.

За даними Центру, з 17 лютого члени "виборчих дільниць" почнуть обхід мешканців тимчасово окупованих територій й попереджати про санкції за відмову від голосування на "виборах президента рф".

У росії призначили "вибори" на окупованих територіях України15.06.23, 14:39 • 2508038 переглядiв

"Наразі членів "двк" інструктують росіяни. Обхід буде з 17 лютого по 7 березня по всім населених пунктах ТОТ. При рейді працівників супроводжуватимуть бійці "росгвардії" нібито задля безпеки. Водночас росіяни засекретили адреси виборчих дільниць, аби приховати відсутність явки та кількість цих дільниць", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що кожен дотичний до організації "виборів" буде нести відповідальність як їх "колеги" з правого берега Херсонщини та Харківщини.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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