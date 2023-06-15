У росії призначили "вибори" на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Вибори депутатів міських рад та представницьких органів муніципальних утворень у чотирьох окупованих росією областях України відбудуться 10 вересня. Це рішення було ухвалено на засіданні центральної виборчої комісії рф у четвер. Повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За словами глави ЦВК росії, Міноборони рф та фсб, ухвалили рішення проведення так званих "виборів депутатів законодавчих зборів і представницьких органів муніципальних утворень" на окупованих територіях чотирьох регіонів України. Дата голосування призначена на 10 вересня. Рішення ухвалено членами комісії одноголосно і буде направлено російському диктатору володимиру путіну.
Нагадаємо
30 вересня 2022 року путін підписав "договори" про "прийняття до складу рф" окупованих російськими військами територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей за підсумками псевдореферендумів, які Україна і Захід назвали фіктивними.