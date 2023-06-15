В россии назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Выборы депутатов городских советов и представительных органов муниципальных образований в четырех оккупированных россией областях Украины состоятся 10 сентября. Это решение было принято на заседании центральной избирательной комиссии рф в четверг. Сообщают росСМИ, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф начала "суд" над пленными украинским военным, которые были на "Азовстали"
Детали
По словам главы ЦИК россии, Минобороны рф и фсб, приняли решение о проведении так называемых "выборов депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований" на оккупированных территориях четырех регионов Украины. Дата голосования назначена на 10 сентября. Решение принято членами комиссии единогласно и будет направлено российскому диктатору владимиру путину.
Напомним
30 сентября 2022 года путин подписал "договоры" о "принятии в состав рф" оккупированных российскими войсками территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей по итогам псевдореферендумов, которые Украина и Запад назвали фиктивными.