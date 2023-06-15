В россии назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины

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Детали

По словам главы ЦИК россии, Минобороны рф и фсб, приняли решение о проведении так называемых "выборов депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований" на оккупированных территориях четырех регионов Украины. Дата голосования назначена на 10 сентября. Решение принято членами комиссии единогласно и будет направлено российскому диктатору владимиру путину.

Напомним

30 сентября 2022 года путин подписал "договоры" о "принятии в состав рф" оккупированных российскими войсками территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей по итогам псевдореферендумов, которые Украина и Запад назвали фиктивными.