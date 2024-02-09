россияне начали угрожать жителям оккупированных территорий за отказ голосовать на "выборах" - Центр нацсопротивления

На днях на оккупированных территориях члены "избирательных участков" начнут обход жителей. Как сообщили в Центре национального сопротивления, жителям будут угрожать санкциями за отказ от голосования на "выборах президента рф", передает УНН.

По данным Центра, с 17 февраля члены "избирательных участков" начнут обход жителей временно оккупированных территорий и предупреждать о санкциях за отказ от голосования на "выборах президента рф".

В россии назначили "выборы" на оккупированных территориях Украины

"Сейчас членов "УИК" инструктируют россияне. Обход будет с 17 февраля по 7 марта по всем населенным пунктам ВОТ. При рейде работников будут сопровождать бойцы "росгвардии" якобы для безопасности. В то же время россияне засекретили адреса избирательных участков, чтобы скрыть отсутствие явки и количество этих участков", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что каждый причастный к организации "выборов" будет нести ответственность как их "коллеги" с правого берега Херсонщины и Харьковщины.