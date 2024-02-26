росіяни обстріляли прифронтове село на Запоріжжі, поранено двох чоловіків - ОВА
Київ • УНН
Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу російською артилерією прифронтового села Приморське Васильківського району.
Село Приморське у Запорізькій області зазнало ворожого обстрілу з артилерії, поранено двох чоловіків, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Двох чоловіків поранили росіяни у Приморському Васильківського району. Окупаційні війська обстріляли прифронтове село з артилерії
З його слів, медики надають постраждалим допомогу. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
Запорізьку область росіяни обстріляли понад 210 разів, завдали ракетний удар, є жертва - ОВА26.02.24, 08:28 • 35394 перегляди