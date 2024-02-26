россияне обстреляли прифронтовое село на Запорожье, ранены двое мужчин - ОВА

Село Приморское в Запорожской области подверглось вражескому обстрелу из артиллерии, ранены двое мужчин, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Двух мужчин ранили россияне в Приморском Васильковского района. Оккупационные войска обстреляли прифронтовое село из артиллерии - сообщил Федоров в Telegram.

По его словам, медики оказывают пострадавшим помощь. Информация о разрушениях уточняется.

Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА