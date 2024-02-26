россияне обстреляли прифронтовое село на Запорожье, ранены двое мужчин - ОВА
Двое мужчин получили ранения в результате обстрела российской артиллерией прифронтового села Приморское Васильковского района.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка.
ВСУ обновили рекомендации журналистам по работе на военных объектах и в районах боевых действий
Вооруженные силы Украины обновили рекомендации для журналистов по работе на военных объектах и в районах боевых действий в условиях военного положения.
США никогда не признает попытку аннексии Крыма россией: посол Бринк в День сопротивления российской оккупации Крыма
Посол США в Украине подтвердила, что Крым является частью Украины и Вашингтон никогда не признает российскую попытку аннексии украинского полуострова.
Враг распространил фейковый пост Зеленского о якобы предстоящем указе с требованием депортировать украинских мужчин из-за границы
Российские пропагандисты распространили фейковый скриншот, в котором утверждается, что Зеленский подпишет указ, который потребует от стран Запада депортировать украинских мужчин, которые там проживают, в Украину.
Маврикий запретил высадку 3000 человек с круизного лайнера из-за опасений холеры
Маврикий отказал в высадке с норвежского круизного лайнера из-за опасений потенциальной вспышки холеры.
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы после того, как Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического оружия для трех областей.
К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч поправок - нардеп
По словам народного депутата, к обновленному законопроекту о мобилизации было подано более 4 000 поправок. Предварительно с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению
Силы обороны совершили отход от села Ласточкино - спикер ОСГВ "Таврия"
Украинские войска отошли от села Ласточкино, чтобы организовать оборону вдоль других населенных пунктов.