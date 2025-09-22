росіяни масово страхують житло від ударів дронів : в прикордонних регіонах вже сотні тисяч заявок

$41.250.00
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 11504 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
11:25 • 19082 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 35259 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 37546 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 23760 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 39231 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23051 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33673 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47758 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 19100 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 37564 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
росіяни масово страхують житло від ударів дронів : в прикордонних регіонах вже сотні тисяч заявок

Київ • УНН

 • 48 перегляди

росіяни масово страхують житло від ударів дронів, що підтверджують страхові компанії. Обсяг ринку страхування від ураження безпілотниками у 2025 році зріс до 25-40 мільярдів рублів.

росіяни масово страхують житло від ударів дронів : в прикордонних регіонах вже сотні тисяч заявок

У 2025 році в росії різко зріс попит на страхування нерухомості від атак безпілотників. За даними найбільших страхових компаній, кожен четвертий поліс уже включає ризик прильоту дронів, а в прикордонних регіонах кількість заявок сягає сотень тисяч. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

На даний момент кожен четвертий поліс страхування майна фізичних осіб у рф укладається з урахуванням ризику ураження дронами, повідомляють  страхові компанії росії.

Зростання інтересу до таких страховок пояснюється тим, що падіння дронів та їхніх уламків на житлові будинки перестали бути рідкістю, зазначають представники страхових компаній.

Кількість запитів на такі страховки може становити сотні тисяч у прикордонних регіонах і десятки тисяч — у більш віддалених, вважає фінансовий експерт Андрій Бархота. За його словами, обсяг ринку страхування від ураження безпілотниками у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 мільярдів рублів.

При цьому стандартне страхове покриття не діє, якщо падіння визнається терористичним актом - у таких випадках потрібна додаткова страховка від тероризму або диверсії.

Українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей: Сирський провів щомісячну нараду11.09.25, 10:29 • 2854 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу