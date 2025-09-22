росіяни масово страхують житло від ударів дронів : в прикордонних регіонах вже сотні тисяч заявок
Київ • УНН
росіяни масово страхують житло від ударів дронів, що підтверджують страхові компанії. Обсяг ринку страхування від ураження безпілотниками у 2025 році зріс до 25-40 мільярдів рублів.
У 2025 році в росії різко зріс попит на страхування нерухомості від атак безпілотників. За даними найбільших страхових компаній, кожен четвертий поліс уже включає ризик прильоту дронів, а в прикордонних регіонах кількість заявок сягає сотень тисяч. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.
Деталі
На даний момент кожен четвертий поліс страхування майна фізичних осіб у рф укладається з урахуванням ризику ураження дронами, повідомляють страхові компанії росії.
Зростання інтересу до таких страховок пояснюється тим, що падіння дронів та їхніх уламків на житлові будинки перестали бути рідкістю, зазначають представники страхових компаній.
Кількість запитів на такі страховки може становити сотні тисяч у прикордонних регіонах і десятки тисяч — у більш віддалених, вважає фінансовий експерт Андрій Бархота. За його словами, обсяг ринку страхування від ураження безпілотниками у 2025 році зріс у кілька разів і становить від 25 до 40 мільярдів рублів.
При цьому стандартне страхове покриття не діє, якщо падіння визнається терористичним актом - у таких випадках потрібна додаткова страховка від тероризму або диверсії.
