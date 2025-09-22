россияне массово страхуют жилье от ударов дронов: в приграничных регионах уже сотни тысяч заявок
Киев • УНН
россияне массово страхуют жилье от ударов дронов, что подтверждают страховые компании. Объем рынка страхования от поражения беспилотниками в 2025 году вырос до 25-40 миллиардов рублей.
В 2025 году в россии резко вырос спрос на страхование недвижимости от атак беспилотников. По данным крупнейших страховых компаний, каждый четвертый полис уже включает риск прилета дронов, а в приграничных регионах количество заявок достигает сотен тысяч. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.
Детали
На данный момент каждый четвертый полис страхования имущества физических лиц в рф заключается с учетом риска поражения дронами, сообщают страховые компании россии.
Рост интереса к таким страховкам объясняется тем, что падения дронов и их обломков на жилые дома перестали быть редкостью, отмечают представители страховых компаний.
Количество запросов на такие страховки может составлять сотни тысяч в приграничных регионах и десятки тысяч — в более отдаленных, считает финансовый эксперт Андрей Бархота. По его словам, объем рынка страхования от поражения беспилотниками в 2025 году вырос в несколько раз и составляет от 25 до 40 миллиардов рублей.
При этом стандартное страховое покрытие не действует, если падение признается террористическим актом — в таких случаях требуется дополнительная страховка от терроризма или диверсии.
