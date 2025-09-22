$41.250.00
12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
россияне массово страхуют жилье от ударов дронов: в приграничных регионах уже сотни тысяч заявок

Киев • УНН

 • 454 просмотра

россияне массово страхуют жилье от ударов дронов, что подтверждают страховые компании. Объем рынка страхования от поражения беспилотниками в 2025 году вырос до 25-40 миллиардов рублей.

россияне массово страхуют жилье от ударов дронов: в приграничных регионах уже сотни тысяч заявок

В 2025 году в россии резко вырос спрос на страхование недвижимости от атак беспилотников. По данным крупнейших страховых компаний, каждый четвертый полис уже включает риск прилета дронов, а в приграничных регионах количество заявок достигает сотен тысяч. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

На данный момент каждый четвертый полис страхования имущества физических лиц в рф заключается с учетом риска поражения дронами, сообщают страховые компании россии.

Рост интереса к таким страховкам объясняется тем, что падения дронов и их обломков на жилые дома перестали быть редкостью, отмечают представители страховых компаний.

Количество запросов на такие страховки может составлять сотни тысяч в приграничных регионах и десятки тысяч — в более отдаленных, считает финансовый эксперт Андрей Бархота. По его словам, объем рынка страхования от поражения беспилотниками в 2025 году вырос в несколько раз и составляет от 25 до 40 миллиардов рублей.

При этом стандартное страховое покрытие не действует, если падение признается террористическим актом — в таких случаях требуется дополнительная страховка от терроризма или диверсии.

Ольга Розгон

