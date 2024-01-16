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росіяни масово намагаються отримати громадянство Молдови на тлі війни - Reuters

росіяни масово намагаються отримати громадянство Молдови на тлі війни - Reuters

Київ • УНН

 • 24931 перегляди

Молдова зіткнулася зі сплеском заявок росіян на отримання громадянства на тлі війни рф проти України

Влада Молдови заявила в понеділок, що їм важко впоратися з різким зростанням кількості заявок на надання громадянства громадянам росії під час війни, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Зважаючи на різке зростання (кількості) запитів на отримання молдавського громадянства відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців" замість нинішнього терміну в 20 днів, повідомили в урядовому відомстві, яке, серед іншого, займається питаннями громадянства та паспортів.

"Геополітична ситуація в регіоні, створена війною росії проти України, призвела до збільшення кількості осіб, які бажають отримати молдавське громадянство", - ідеться у заяві відомства.

Агентство повідомило, що 70% заявників були громадянами росії, а 20% - українцями, не вказавши конкретних цифр про кількість охочих отримати громадянство Молдови.

Проєвропейський уряд Молдови засудив вторгнення росії до України, її східного сусіда, у 2022 році.

Росія навесні знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові – Санду15.01.24, 08:10 • 27321 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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