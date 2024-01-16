россияне массово пытаются получить гражданство Молдовы на фоне войны - Reuters
Киев • УНН
Молдова столкнулась со всплеском заявок россиян на получение гражданства на фоне войны рф против Украины
Власти Молдовы заявили в понедельник, что им трудно справиться с резким ростом количества заявок на предоставление гражданства гражданам россии во время войны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Ввиду резкого роста (количества) запросов на получение молдавского гражданства ведомство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев" вместо нынешнего срока в 20 дней, сообщили в правительственном ведомстве, которое, среди прочего, занимается вопросами гражданства и паспортов.
"Геополитическая ситуация в регионе, созданная войной россии против Украины, привела к увеличению количества лиц, желающих получить молдавское гражданство", - говорится в заявлении ведомства.
Агентство сообщило, что 70% заявителей были гражданами россии, а 20% - украинцами, не указав конкретных цифр о количестве желающих получить гражданство Молдовы.
Проевропейское правительство Молдовы осудило вторжение россии в Украину, ее восточного соседа, в 2022 году.
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россияне массово пытаются получить гражданство Молдовы на фоне войны - Reuters
Молдова столкнулась со всплеском заявок россиян на получение гражданства на фоне войны рф против Украины.
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