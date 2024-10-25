росіяни готуються до штурму на Оріхівському напрямку: що відбувається на півдні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10283 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 25900 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43857 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79690 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65733 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78261 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93624 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87286 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177143 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101231 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14911 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22658 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9464 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6790 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 5584 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 25900 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177142 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333431 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266971 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 68 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43856 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17888 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23036 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28743 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

росіяни готуються до штурму на Оріхівському напрямку: що відбувається на півдні

Київ • УНН

 • 16540 перегляди

Російські війська готуються до проведення штурмових дій в районі Оріхова. Ворог переміщує свої сили та засоби на певних ділянках для можливого наступу на півдні України.

росіяни готуються до штурму на Оріхівському напрямку: що відбувається на півдні

Російські окупанти готуються до проведення штурмових дій на Оріхівському напрямку. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Ворог на Оріхівському напрямку також готується до проведення штурмових дій, ми про це знаємо і Оріхів ми не здамо

- заявив Волошин.

На запитання, яка ситуація на півдні, Волошин відповів: "Щодо переміщення: ворог дійсно теж переміщує деякі свої сили та засоби намагаючись наростити ці сили та засоби на певних ділянках, де він буде проводити ймовірно свої штурмові дії".

Доповнення

18 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни цього тижня можуть розпочати наступальну операцію на півдні України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Україна
Маріуполь
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57