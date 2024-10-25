росіяни готуються до штурму на Оріхівському напрямку: що відбувається на півдні
Київ • УНН
Російські війська готуються до проведення штурмових дій в районі Оріхова. Ворог переміщує свої сили та засоби на певних ділянках для можливого наступу на півдні України.
Російські окупанти готуються до проведення штурмових дій на Оріхівському напрямку. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Ворог на Оріхівському напрямку також готується до проведення штурмових дій, ми про це знаємо і Оріхів ми не здамо
На запитання, яка ситуація на півдні, Волошин відповів: "Щодо переміщення: ворог дійсно теж переміщує деякі свої сили та засоби намагаючись наростити ці сили та засоби на певних ділянках, де він буде проводити ймовірно свої штурмові дії".
Доповнення
18 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни цього тижня можуть розпочати наступальну операцію на півдні України.