россияне готовятся к штурму на Ореховском направлении: что происходит на юге
Киев • УНН
Российские войска готовятся к проведению штурмовых действий в районе Орехова. Враг перемещает свои силы и средства на определенных участках для возможного наступления на юге Украины.
Российские оккупанты готовятся к проведению штурмовых действий на Ореховском направлении. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.
Враг на Ореховском направлении также готовится к проведению штурмовых действий, мы об этом знаем и Орехов мы не сдадим
На вопрос, какова ситуация на юге, Волошин ответил: «Относительно перемещения: враг действительно тоже перемещает некоторые свои силы и средства, пытаясь нарастить эти силы и средства на определенных участках, где он будет проводить вероятно свои штурмовые действия».
Дополнение
18 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что россияне на этой неделе могут начать наступательную операцию на юге Украины.