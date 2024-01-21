Росіяни дронами обстріляли громаду на Дніпропетровщині – ОВА

У ніч на 21 січня армія РФ атакувала дронами та з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Понівечили п’ять хат, два сараї та гараж. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Моторошні звуки війни... Після опівночі їх знову чули у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Бо росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе повідомив Лисак.

У Марганці пошкоджено лінію електропередачі. Без світла були понад 11 тисяч осель. Більшості родин світло вже повернули. Відомо, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Війська рф обстріляли Нікополь та Марганець, минулося без загиблих