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Росіяни дронами обстріляли громаду на Дніпропетровщині – ОВА

Росіяни дронами обстріляли громаду на Дніпропетровщині – ОВА

Київ • УНН

 • 31021 перегляди

Російська армія атакувала громаду Марганця в Нікопольському районі України, використовуючи безпілотники та артилерію, зруйнувавши п'ять будинків та пошкодивши інші споруди. Понад 11 000 будинків залишилися без електрики, хоча обійшлося без жертв.

У ніч на 21 січня армія РФ атакувала дронами та з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Понівечили п’ять хат, два сараї та гараж. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Моторошні звуки війни... Після опівночі їх знову чули у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Бо росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе

повідомив Лисак.

У Марганці пошкоджено лінію електропередачі. Без світла були понад 11 тисяч осель. Більшості родин світло вже повернули. Відомо, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Війська рф обстріляли Нікополь та Марганець, минулося без загиблих19.01.24, 09:25 • 103902 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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