Россияне дронами обстреляли общину на Днепропетровщине - ОВА

В ночь на 21 января армия РФ атаковала дронами и из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровщины. Разрушены пять домов, два сарая и гараж. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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Жуткие звуки войны... После полуночи их снова слышали в Марганецкой общине, что на Никопольщине. Потому что россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе сообщил Лысак.

В Марганце повреждена линия электропередачи. Без света были более 11 тысяч домов. Большинству семей свет уже вернули. Известно, что пострадавших в результате атаки нет.

Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших