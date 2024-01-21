Россияне дронами обстреляли общину на Днепропетровщине - ОВА
Киев • УНН
Российская армия атаковала общину Марганца в Никопольском районе Украины, используя беспилотники и артиллерию, разрушив пять домов и повредив другие сооружения. Более 11 000 домов остались без электричества, хотя обошлось без жертв.
В ночь на 21 января армия РФ атаковала дронами и из артиллерии Марганецкую общину Никопольского района Днепропетровщины. Разрушены пять домов, два сарая и гараж. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Жуткие звуки войны... После полуночи их снова слышали в Марганецкой общине, что на Никопольщине. Потому что россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе
В Марганце повреждена линия электропередачи. Без света были более 11 тысяч домов. Большинству семей свет уже вернули. Известно, что пострадавших в результате атаки нет.
Войска рф обстреляли Никополь и Марганец, обошлось без погибших19 январь 2024, 07:25 • 103537 просмотров
Россияне дронами обстреляли общину на Днепропетровщине - ОВА
Российская армия атаковала общину Марганца в Никопольском районе Украины, используя беспилотники и артиллерию, разрушив пять домов и повредив другие сооружения. Более 11 000 домов остались без электричества, хотя обошлось без жертв.
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