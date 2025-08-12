росіяни атакували заклад освіти у центрі Херсона та поранили жінку дроном
Київ • УНН
Російські військові атакували освітній заклад у Херсоні, пошкодивши будівлю. Також дрон окупантів поранив 26-річну дівчину в Дніпровському районі Херсона.
Російські військові сьогодні опівдні атакували заклад освіти у Херсоні і дроном поранили 26-річну жінку у Херсоні, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Опівдні російські військові атакували один із освітніх закладів у середмісті Херсона. Внаслідок атаки будівля зазнала руйнувань. Там пошкоджено фасад, покрівлю, а також вибито вікна", - ідеться у повідомленні.
Інформація щодо постраждалих, як вказано, не надходила.
Окремо, за даними ОВА, близько 12:30 російські військові атакували з дрона дівчину у Дніпровському районі Херсона - 26-річна херсонка дістала вибухову травму та контузію, їй надали меддопомогу.
Доповнення
Минулої доби в області, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, автозаправну станцію та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення, повідомив голова ОВА.
У поліції Херсонщини повідомили, що за минулу добу через ворожі удари також постраждали троє рятувальників, і загалом - 8 постраждалих за добу.