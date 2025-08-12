$41.450.06
Ексклюзив
09:50 • 11340 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12061 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10443 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9900 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13152 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18303 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81424 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128434 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179204 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129016 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
росіяни атакували заклад освіти у центрі Херсона та поранили жінку дроном

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Російські військові атакували освітній заклад у Херсоні, пошкодивши будівлю. Також дрон окупантів поранив 26-річну дівчину в Дніпровському районі Херсона.

росіяни атакували заклад освіти у центрі Херсона та поранили жінку дроном

Російські військові сьогодні опівдні атакували заклад освіти у Херсоні і дроном поранили 26-річну жінку у Херсоні, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Опівдні російські військові атакували один із освітніх закладів у середмісті Херсона. Внаслідок атаки будівля зазнала руйнувань. Там пошкоджено фасад, покрівлю, а також вибито вікна", - ідеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих, як вказано, не надходила.

Окремо, за даними ОВА, близько 12:30 російські військові атакували з дрона дівчину у Дніпровському районі Херсона - 26-річна херсонка дістала вибухову травму та контузію, їй надали меддопомогу. 

Доповнення

Минулої доби в області, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, автозаправну станцію та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення, повідомив голова ОВА.

У поліції Херсонщини повідомили, що за минулу добу через ворожі удари також постраждали троє рятувальників, і загалом - 8 постраждалих за добу.

Юлія Шрамко

Війна
Херсон