Россияне атаковали учебное заведение в центре Херсона и ранили женщину дроном

Российские военные сегодня в полдень атаковали учебное заведение в Херсоне и дроном ранили 26-летнюю женщину в Херсоне, сообщили в Херсонской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В полдень российские военные атаковали одно из образовательных учреждений в центре Херсона. В результате атаки здание получило разрушения. Там поврежден фасад, кровля, а также выбиты окна", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших, как указано, не поступала.

Отдельно, по данным ОВА, около 12:30 российские военные атаковали с дрона девушку в Днепровском районе Херсона - 26-летняя херсонка получила взрывную травму и контузию, ей оказали медпомощь.

Дополнение

За прошедшие сутки в области, как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 13 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую вышку, хозяйственную постройку, автозаправочную станцию и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, сообщил глава ОВА.

В полиции Херсонщины сообщили, что за минувшие сутки из-за вражеских ударов также пострадали трое спасателей, и в целом - 8 пострадавших за сутки.