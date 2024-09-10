Росія здійснила 66 обстрілів Сумської області за добу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 11 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Найбільше постраждали Есманьська, Краснопільська та Великописарівська громади.
Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, спричинивши 181 вибух. Під ударом опинилися Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Березівська, Путивльська, Річківська та Дружбівська громади. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Основні обстріли по громадах:
- Хотінська громада: удар керованими авіабомбами (КАБ) - 2 вибухи.
- Річківська громада: удар КАБ - 1 вибух.
- Білопільська громада: мінометний обстріл (10 вибухів) та удари КАБ (5 вибухів).
- Есманьська громада: обстріли з РСЗВ (5 вибухів), артилерії (6 вибухів), міномета (22 вибухи), удари КАБ (2 вибухи) та атаки FPV-дронами (13 вибухів).
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), артилерійський обстріл (13 вибухів), атака FPV-дроном (10 вибухів), скиди вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).
- Шалигинська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
- Великописарівська громада: атака FPV-дроном (11 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), гранатометний обстріл (4 вибухи), скиди вибухових пристроїв з БПЛА (4 вибухи), удар КАБ (1 вибух).
- Березівська громада: удари КАБ (2 вибухи).
- Глухівська громада: удари КАБ (3 вибухи).
- Дружбівська громада: атака FPV-дроном (15 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів).
- Путивльська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
Ця ситуація свідчить про тривалу та інтенсивну агресію з боку російських військ на території Сумської області.
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