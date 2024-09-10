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Росія здійснила 66 обстрілів Сумської області за добу

Росія здійснила 66 обстрілів Сумської області за добу

Київ • УНН

 • 24304 перегляди

Російські війська обстріляли 11 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Найбільше постраждали Есманьська, Краснопільська та Великописарівська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, спричинивши 181 вибух. Під ударом опинилися Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Березівська, Путивльська, Річківська та Дружбівська громади. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Основні обстріли по громадах:

  • Хотінська громада: удар керованими авіабомбами (КАБ) - 2 вибухи.
  • Річківська громада: удар КАБ - 1 вибух.
  • Білопільська громада: мінометний обстріл (10 вибухів) та удари КАБ (5 вибухів).
  • Есманьська громада: обстріли з РСЗВ (5 вибухів), артилерії (6 вибухів), міномета (22 вибухи), удари КАБ (2 вибухи) та атаки FPV-дронами (13 вибухів).
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), артилерійський обстріл (13 вибухів), атака FPV-дроном (10 вибухів), скиди вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: атака FPV-дроном (11 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), гранатометний обстріл (4 вибухи), скиди вибухових пристроїв з БПЛА (4 вибухи), удар КАБ (1 вибух).
  • Березівська громада: удари КАБ (2 вибухи).
  • Глухівська громада: удари КАБ (3 вибухи).
  • Дружбівська громада: атака FPV-дроном (15 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів).
  • Путивльська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

Ця ситуація свідчить про тривалу та інтенсивну агресію з боку російських військ на території Сумської області.

Застосували КАБи: окупанти вдарили по Сумському району, попередьо - є постраждалі09.09.24, 15:47 • 15815 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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