Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв. Под ударом оказались Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская, Березовская, Путивльская, Речковская и Дружбовская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Основные обстрелы по общинам:

Хотинская община: удар управляемыми авиабомбами (КАБ) - 2 взрыва.

Речковская община: удар КАБ - 1 взрыв.

Белопольская громада: минометный обстрел (10 взрывов) и удары КАБ (5 взрывов).

Эсманьская община: обстрелы из РСЗО (5 взрывов), артиллерии (6 взрывов), миномета (22 взрыва), удары КАБ (2 взрыва) и атаки FPV-дронами (13 взрывов).

Краснопольская громада: минометный обстрел (9 взрывов), артиллерийский обстрел (13 взрывов), атака FPV-дроном (10 взрывов), сбросы взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).

Шалигинская громада: минометный обстрел (6 взрывов).

Великописаревская громада: атака FPV-дроном (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), сбросы взрывных устройств с БПЛА (4 взрыва), удар КАБ (1 взрыв).

Березовская община: удары КАБ (2 взрыва).

Глуховская община: удары КАБ (3 взрыва).

Дружбовская громада: атака FPV-дроном (15 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов).

Путивльская громада: минометный обстрел (2 взрыва).

Эта ситуация свидетельствует о длительной и интенсивной агрессии со стороны российских войск на территории Сумской области.

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