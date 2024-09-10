Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  42343 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  110550 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  108397 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  106048 просмотра
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  74594 просмотра
публикации
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  106048 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  108397 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  110550 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  113891 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  110990 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  42343 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  91952 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  131674 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  117662 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  123559 просмотра
Актуальное
Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 19:21  •  2405 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли 11 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Больше всего пострадали Эсманьская, Краснопольская и Великописаревская громады.

В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв. Под ударом оказались Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская, Березовская, Путивльская, Речковская и Дружбовская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Основные обстрелы по общинам:

  • Хотинская община: удар управляемыми авиабомбами (КАБ) - 2 взрыва.
  • Речковская община: удар КАБ - 1 взрыв.
  • Белопольская громада: минометный обстрел (10 взрывов) и удары КАБ (5 взрывов).
  • Эсманьская община: обстрелы из РСЗО (5 взрывов), артиллерии (6 взрывов), миномета (22 взрыва), удары КАБ (2 взрыва) и атаки FPV-дронами (13 взрывов).
  • Краснопольская громада: минометный обстрел (9 взрывов), артиллерийский обстрел (13 взрывов), атака FPV-дроном (10 взрывов), сбросы взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).
  • Шалигинская громада: минометный обстрел (6 взрывов).
  • Великописаревская громада: атака FPV-дроном (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), сбросы взрывных устройств с БПЛА (4 взрыва), удар КАБ (1 взрыв).
  • Березовская община: удары КАБ (2 взрыва).
  • Глуховская община: удары КАБ (3 взрыва).
  • Дружбовская громада: атака FPV-дроном (15 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов).
  • Путивльская громада: минометный обстрел (2 взрыва).

Эта ситуация свидетельствует о длительной и интенсивной агрессии со стороны российских войск на территории Сумской области.

Застосували КАБи: окупанти вдарили по Сумському району, попередьо - є постраждалі9 сентября 2024, 12:47 • 15168 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  35194 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  45165 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  63397 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  71909 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
  •  68593 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
  •  67386 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
  •  110990 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Эксклюзив
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
  •  51822 просмотра

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется
  •  33133 просмотра

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
  •  110395 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Популярные

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  74594 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  106048 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  108397 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  110550 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  42343 просмотра

Публикации

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  106048 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  108397 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  110550 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  113891 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  110990 просмотра

Война

Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

  •  2599 просмотра
Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

  •  5191 просмотра
Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  12132 просмотра
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  12903 просмотра
Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

  •  18474 просмотра

политика

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  12132 просмотра
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  12903 просмотра
Выключают ли "свет" в доме семьи Президента? Зеленская ответила

Выключают ли "свет" в доме семьи Президента? Зеленская ответила

  •  11856 просмотра
Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

  •  18474 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов состоится 12 сентября. Зеленская озвучила главные темы и назвала участников

Саммит первых леди и джентльменов состоится 12 сентября. Зеленская озвучила главные темы и назвала участников

  •  12878 просмотра

Война

Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки

  •  2599 просмотра
Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

  •  5191 просмотра
Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  12132 просмотра
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  12903 просмотра
Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

  •  18474 просмотра

политика

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  12132 просмотра
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  12903 просмотра
Выключают ли "свет" в доме семьи Президента? Зеленская ответила

Выключают ли "свет" в доме семьи Президента? Зеленская ответила

  •  11856 просмотра
Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

Байден "не исключает", что Украина получит разрешение на удары вглубь рф - Блинкен

  •  18474 просмотра
Саммит первых леди и джентльменов состоится 12 сентября. Зеленская озвучила главные темы и назвала участников

Саммит первых леди и джентльменов состоится 12 сентября. Зеленская озвучила главные темы и назвала участников

  •  12878 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

  •  28815 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  51210 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  48872 просмотра

Экономика

В Украине не планируют отключений света 11 сентября

В Украине не планируют отключений света 11 сентября

  •  16130 просмотра
В правительстве рассчитывают до зимы получить разрешение импортировать из Европы до 2,2 ГВт

В правительстве рассчитывают до зимы получить разрешение импортировать из Европы до 2,2 ГВт

  •  16327 просмотра
Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров

  •  17884 просмотра
Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

  •  17908 просмотра
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев

  •  74601 просмотра

Киев

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
Эксклюзив

  •  35194 просмотра
В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

  •  16058 просмотра
В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

  •  18375 просмотра
Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

  •  18561 просмотра
Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  30920 просмотра