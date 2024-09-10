Россия осуществила 66 обстрелов Сумской области за сутки
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 11 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Больше всего пострадали Эсманьская, Краснопольская и Великописаревская громады.
В течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, вызвав 181 взрыв. Под ударом оказались Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская, Березовская, Путивльская, Речковская и Дружбовская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Основные обстрелы по общинам:
- Хотинская община: удар управляемыми авиабомбами (КАБ) - 2 взрыва.
- Речковская община: удар КАБ - 1 взрыв.
- Белопольская громада: минометный обстрел (10 взрывов) и удары КАБ (5 взрывов).
- Эсманьская община: обстрелы из РСЗО (5 взрывов), артиллерии (6 взрывов), миномета (22 взрыва), удары КАБ (2 взрыва) и атаки FPV-дронами (13 взрывов).
- Краснопольская громада: минометный обстрел (9 взрывов), артиллерийский обстрел (13 взрывов), атака FPV-дроном (10 взрывов), сбросы взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).
- Шалигинская громада: минометный обстрел (6 взрывов).
- Великописаревская громада: атака FPV-дроном (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), сбросы взрывных устройств с БПЛА (4 взрыва), удар КАБ (1 взрыв).
- Березовская община: удары КАБ (2 взрыва).
- Глуховская община: удары КАБ (3 взрыва).
- Дружбовская громада: атака FPV-дроном (15 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов).
- Путивльская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
Эта ситуация свидетельствует о длительной и интенсивной агрессии со стороны российских войск на территории Сумской области.
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