Росія здійснила 262 обстріли Сумщини за добу, є поранений
Київ • УНН
30 серпня російські війська обстріляли 13 громад Сумської області, зафіксовано 262 вибухи. Використовувалися авіабомби, артилерія, міномети, РСЗВ, танки та дрони. Один цивільний поранений.
Протягом 30 серпня російська армія 95 обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 262 вибухи. Під вогнем були Юнаківська, Нижньосироватська, Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Глухівська, Путивльська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Дружбівська та Свеська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
В Глухівській громаді були обстріли керованими авіабомбами – три влучання. Одна цивільна людина отримала поранення. Також завдавали ударів FPV-дронами (28 вибухів) та били з артилерії (5 вибухів).
По Юнаківській громаді була атака ударним безпілотником "Ланцет" (1 вибух).
В Краснопільській громаді були обстріли з артилерії (22 вибухи), мінометний обстріл (26 вибухів), скидання вибухових пристроїв з безпілотників (4 вибухи), обстріл із РСЗВ (9 вибухів), також здійснили ракетний удар (2 вибухи).
По території Есманьської громади війська РФ били з міномета (45 вибухів), РСЗВ (13 вибухів), була атака FPV-дроном (6 вибухів).
По Нижньосироватській громаді був один ракетний удар
В Путивльській громаді зафіксований мінометний обстріл (3 вибухи).
По Свеській громаді був удар FPV-дроном (2 вибухи).
В Білопільській громаді зафіксовані гранатометний обстріл (4 вибухи) та удар FPV-дроном (1 вибух).
По території Великописарівської громади здійснений артилерійський обстріл (11 вибухів), танковий обстріл (13 вибухів), також війська РФ атакували громаду FPV-дронами (4 вибухи).
Дружбівську громаду російські війська обстріляли з артилерії (12 вибухів) та вдарили FPV- дроном (1 вибух).
П'ять авіабомб скинули на території Шалигинської громади, також були удари FPV- дронами (6 вибухів).
В Новослобідській громаді здійснена атаку FPV-дроном (3 вибухи) та мінометний обстріл (9 вибухів).
По Середино-Будській громаді війська РФ здійснили атаки FPV-дронами (2 вибухи), були артилерійський (4 вибухи) та мінометний обстріли (3 вибухи).
росіяни обстріляли авіабомбами Білопілля на Сумщині, є пошкодження29.08.24, 14:56 • 18326 переглядiв