росіяни обстріляли авіабомбами Білопілля на Сумщині, є пошкодження
Київ • УНН
росіяни завдали близько 9 авіаударів по Білопіллю. Пошкоджено околиці міста, зруйновано підприємства та сільськогосподарські об'єкти. Жертв серед людей немає.
Станом на 11:00 29 серпня в Білопіллі Сумської області зафіксували близько дев'яти влучань авіаційних бомб. Є руйнування на околицях міста та зруйновані підприємства. Про це розповів Білопільський міський голова Юрій Зарко Суспільному, передає УНН.
Сьогодні, близької четвертої години ранку ми мали чотири "прильоти", з 10-ї години теж 5-6 влучань. Один з них в дорогу з Білопілля на Суми, це околиця міста. В цей момент якраз не було автомобілів і немає травмованих чи загиблих людей. І також маємо влучання біля лікарні та на інших околицях. Я думаю, що це КАБи, бо у нас була інформація, що був виліт КАБів
Ввечері 28 серпня, за словами голови громади, було також близько 6 вибухів біля сільськогосподарського підприємства. Пошкоджені три приміщення, повністю зруйновані склади — пошкоджена техніка та загинула худоба. Травмованих чи загиблих людей немає.
Доповнення
Сьогодні, 29 серпня повідомлялося, що у Сумах чули звук вибуху.
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