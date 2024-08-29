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росіяни обстріляли авіабомбами Білопілля на Сумщині, є пошкодження

росіяни обстріляли авіабомбами Білопілля на Сумщині, є пошкодження

Київ • УНН

 • 18326 перегляди

росіяни завдали близько 9 авіаударів по Білопіллю. Пошкоджено околиці міста, зруйновано підприємства та сільськогосподарські об'єкти. Жертв серед людей немає.

Станом на 11:00 29 серпня в Білопіллі Сумської області зафіксували близько дев'яти влучань авіаційних бомб. Є руйнування на околицях міста та зруйновані підприємства. Про це розповів Білопільський міський голова Юрій Зарко Суспільному, передає УНН.

Сьогодні, близької четвертої години ранку ми мали чотири "прильоти", з 10-ї години теж 5-6 влучань. Один з них в дорогу з Білопілля на Суми, це околиця міста. В цей момент якраз не було автомобілів і немає травмованих чи загиблих людей. І також маємо влучання біля лікарні та на інших околицях. Я думаю, що це КАБи, бо у нас була інформація, що був виліт КАБів

– розповів Зарко.

Ввечері 28 серпня, за словами голови громади, було також близько 6 вибухів біля сільськогосподарського підприємства. Пошкоджені три приміщення, повністю зруйновані склади — пошкоджена техніка та загинула худоба. Травмованих чи загиблих людей немає.

Доповнення

Сьогодні, 29 серпня повідомлялося, що у Сумах чули звук вибуху.

росіяни обстріляли 7 сіл Чернігівщини: майже 30 вибухів за добу29.08.24, 12:58 • 19803 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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