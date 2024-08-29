россияне обстреляли авиабомбами Белополье на Сумщине, есть повреждения

По состоянию на 11:00 29 августа в Белополье Сумской области зафиксировали около девяти попаданий авиационных бомб. Есть разрушения в окрестностях города и разрушенные предприятия. Об этом рассказал Белопольский городской голова Юрий Зарко Общественному, передает УНН.

Сегодня, около четырех часов утра мы имели четыре "прилета", с 10 часов тоже 5-6 попаданий. Один из них в дорогу из Белополья на Сумы, это окраина города. В этот момент как раз не было автомобилей и нет травмированных или погибших людей. И также имеем попадания возле больницы и на других окраинах. Я думаю, что это КАБы, потому что у нас была информация, что был вылет КАБов - рассказал Зарко.

Вечером 28 августа, по словам председателя общины, было также около 6 взрывов возле сельскохозяйственного предприятия. Повреждены три помещения, полностью разрушены склады - повреждена техника и погиб скот. Травмированных или погибших людей нет.

Дополнение

Сегодня, 29 августа сообщалось, что в Сумах слышали звук взрыва.

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