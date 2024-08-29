У Сумах пролунав вибух, оголошено ракетну небезпеку
Київ • УНН
У Сумах було чути звук вибуху. Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку для Полтавської та Сумської областей.
У Сумах чули звук вибуху. Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку для Полтавської та Сумської областей, передає УНН.
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У Сумах було чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Пізніше у Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Полтавщини та Сумщини.
В областях оголошена повітряна тривога.
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