В Сумах прогремел взрыв, объявлена ракетная опасность
Киев • УНН
В Сумах был слышен звук взрыва. Воздушные силы объявили ракетную опасность для Полтавской и Сумской областей.
В Сумах слышали звук взрыва. Воздушные силы объявили ракетную опасность для Полтавской и Сумской областей, передает УНН.
Детали
В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного.
Позже в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Полтавщины и Сумщины.
В областях объявлена воздушная тревога.
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