В небе над Украиной во время ночной атаки рф уничтожили 2 из 5 ракет и 60 из 74 "шахедов", еще 14 потеряно

В небе над Украиной ночью сбили две ракеты и 60 ударных дронов, из 5 и 74 запущенных российскими войсками соответственно, еще 14 дронов локально потеряны, сообщил в четверг командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 29 августа, по словам Олещука, противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей рф, с этого же направления - двумя ракетами, тип которых сейчас устанавливается, а также 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Еще 14 ударных БпЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины - сообщил Олещук в Telegram.

По его словам, к отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"Противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей", - указал командующий ВС ВСУ.

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