У небі над Україною під час нічної атаки рф знищили 2 з 5 ракети та 60 з 74 "шахедів", ще 14 втрачено
Київ • УНН
Повітряні сили України відбили масштабну нічну атаку рф, знищивши 2 ракети та 60 дронів "Шахед". Протиповітряна оборона працювала в 9 областях країни, залучаючи авіацію, ППО та РЕБ.
У небі над Україною вночі збили дві ракети та 60 ударних дронів, із 5 та 74 запущених російськими військами відповідно, ще 14 дронів локаційно втрачені, повідомив у четвер командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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У ніч на 29 серпня, зі слів Олещука, противник атакував Україні 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей рф, із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється, а також 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.
У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України
З його слів, до відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей", - вказав командувач ПС ЗСУ.
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