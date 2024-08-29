россияне обстреляли 7 сел Черниговской области: почти 30 взрывов за сутки

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 7 пограничных сел Черниговской области. Зафиксировано около 30 взрывов в Семеновской и Сновской громадах, пострадавших среди местного населения нет, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook в четверг, пишет УНН.

Детали

"В течение суток 28 августа россияне обстреляли семь приграничных сел Черниговщины: в Семеновской и Сновской общинах. Военные зафиксировали почти 30 взрывов", - указано в сообщении и перечислено:

Семеновская громада. 16 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии, минометов калибра 120 мм, взрывное устройство сброшенное с БпЛА и приход FPV-дрона) были в направлении Орликовки, Лесковщины, Медведевки, Николаевки, Янжуловки и Заречья.

Сновская громада. 13 взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм, из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня) были в направлении Хреновки.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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