росіяни обстріляли 7 сіл Чернігівщини: майже 30 вибухів за добу
Київ • УНН
28 серпня російські війська обстріляли 7 прикордонних сіл Чернігівської області. Зафіксовано близько 30 вибухів у Семенівській та Сновській громадах, постраждалих серед місцевого населення немає.
Минулої доби російські війська обстріляли 7 прикордонних сіл Чернігівської області. Зафіксовано близько 30 вибухів у Семенівській та Сновській громадах, постраждалих серед місцевого населення немає, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook у четвер, пише УНН.
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"Протягом доби 28 серпня росіяни обстріляли сім прикордонних сіл Чернігівщини: що у Семенівській та Сновській громадах. Військові зафіксували майже 30 вибухів", - вказано у повідомленні і перечислено:
- Семенівська громада. 16 вибухів (приходи, ймовірно, із ствольної артилерії, мінометів калібру 120 мм, вибуховий пристрій скинутий з БпЛА та прихід FPV-дрона) були в напрямку Орликівки, Лісківщини, Медведівки, Миколаївки, Янжулівки та Заріччя.
- Сновська громада. 13 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню) були в напрямку Хрінівки.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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