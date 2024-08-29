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росіяни обстріляли 7 сіл Чернігівщини: майже 30 вибухів за добу

росіяни обстріляли 7 сіл Чернігівщини: майже 30 вибухів за добу

Київ • УНН

 • 19803 перегляди

28 серпня російські війська обстріляли 7 прикордонних сіл Чернігівської області. Зафіксовано близько 30 вибухів у Семенівській та Сновській громадах, постраждалих серед місцевого населення немає.

Минулої доби російські війська обстріляли 7 прикордонних сіл Чернігівської області. Зафіксовано близько 30 вибухів у Семенівській та Сновській громадах, постраждалих серед місцевого населення немає, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook у четвер, пише УНН.

Деталі

"Протягом доби 28 серпня росіяни обстріляли сім прикордонних сіл Чернігівщини: що у Семенівській та Сновській громадах. Військові зафіксували майже 30 вибухів", - вказано у повідомленні і перечислено:

  • Семенівська громада. 16 вибухів (приходи, ймовірно, із ствольної артилерії, мінометів калібру 120 мм, вибуховий пристрій скинутий з БпЛА та прихід FPV-дрона) були в напрямку Орликівки, Лісківщини, Медведівки, Миколаївки, Янжулівки та Заріччя. 
  • Сновська громада. 13 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню) були в напрямку Хрінівки.

Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Ворог влучив FPV-дроном у приміщення старостату на Чернігівщині20.08.24, 09:55 • 22211 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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