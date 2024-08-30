Россия осуществила 262 обстрела Сумщины за сутки, есть раненый

В течение 30 августа российская армия 95 обстреливала Сумскую область. Зафиксировано 262 взрыва. Под огнем были Юнаковская, Нижнесыроватская, Великописаревская, Белопольская, Есманьская, Глуховская, Путивльская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская и Свеская общины. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

В Глуховской громаде были обстрелы управляемыми авиабомбами - три попадания. Один гражданский человек получил ранения. Также наносили удары FPV-дронами (28 взрывов) и били из артиллерии (5 взрывов).

По Юнаковской громаде была атака ударным беспилотником «Ланцет» (1 взрыв).

В Краснопольской громаде были обстрелы из артиллерии (22 взрыва), минометный обстрел (26 взрывов), сброс взрывных устройств с беспилотников (4 взрыва), обстрел из РСЗО (9 взрывов), также осуществили ракетный удар (2 взрыва).

По территории Есманьской общины войска РФ били из миномета (45 взрывов), РСЗО (13 взрывов), была атака FPV-дроном (6 взрывов).

По Нижнесыроватской общине был один ракетный удар

В Путивльской громаде зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

По Свесской общине был удар FPV-дроном (2 взрыва).

В Белопольской громаде зафиксированы гранатометный обстрел (4 взрыва) и удар FPV-дроном (1 взрыв).

По территории Великописаревской общины осуществлен артиллерийский обстрел (11 взрывов), танковый обстрел (13 взрывов), также войска РФ атаковали общину FPV-дронами (4 взрыва).

Дружбовскую громаду российские войска обстреляли из артиллерии (12 взрывов) и ударили FPV-дроном (1 взрыв).

Пять авиабомб сбросили на территории Шалыгинской общины, также были удары FPV- дронами (6 взрывов).

В Новослободской громаде осуществлена атака FPV-дроном (3 взрыва) и минометный обстрел (9 взрывов).

По Середино-Будской общине войска РФ осуществили атаки FPV-дронами (2 взрыва), были артиллерийский (4 взрыва) и минометный обстрелы (3 взрыва).

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