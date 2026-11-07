росія за добу втратила 2 280 військових у війні проти України
Київ • УНН
За добу 6 листопада російські війська втратили 2 280 військових. Загальні втрати армії рф сягнули близько 1 604 110 осіб.
Протягом доби 6 листопада ворог втратив у війні в Україні 2 280 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 листопада сягнули близько 1 604 110 осіб.
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