Россия за сутки потеряла 2 280 военных в войне против Украины
Киев • УНН
За сутки 6 ноября российские войска потеряли 2 280 военнослужащих. Общие потери армии РФ достигли около 1 604 110 человек.
В течение суток 6 ноября противник потерял в войне в Украине 2 280 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 ноября достигли около 1 604 110 человек.
Напомним
В октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжело ранеными.
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