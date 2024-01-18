росія вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до 16 "Калібрів"

росія тримає у Чорному морі два надводні ракетоносії, які мають на своєму оснащенні 16 ракет типу "Калібр". Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Спостерігаємо активізацію ворога (у Чорному морі - ред.) тому, що і ракетоносіїв стало вдвічі більше, понад місяць ми не спостерігали такої присутності. Два ракетоносії надводні – це фрегат "Адмірал Макаров" і малий ракетний корабель. 16 ракет типу "Калібр" готові до застосування - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що зважаючи на більш помірну морську погоду, ворог може застосувати і такий вид озброєння.

"Зокрема активність ворожої авіації над акваторією Чорного моря може свідчити про активний інтерес та активність, яка повʼязана з розвідувальною діяльністю. А минулої доби Сили оборони потужно працювали по знищенню розвідувальних безпілотників", - додала Гуменюк.

Нагадаємо

Російські війська вночі спрямували дронову атаку на південь України, у Миколаївській області збили 8 ударних дронів типу Shahed, у Херсонській - ще один. У Херсоні та області є влучання.