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россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море: до 16 "Калибров"

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 09:01  •  16232 просмотра

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рф удвоила количество ракетоносителей в Черном море, до двух надводных кораблей, оснащенных 16 ракетами "Калибр".

россия держит в Черном море два надводных ракетоносителя, которые имеют на своем оснащении 16 ракет типа "Калибр". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Наблюдаем активизацию врага (в Черном море - ред.) потому, что и ракетоносителей стало вдвое больше, больше месяца мы не наблюдали такого присутствия. Два ракетоносителя надводные - это фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. 16 ракет типа "Калибр" готовы к применению

- сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что ввиду более умеренной морской погоды, враг может применить и такой вид вооружения.

"В частности активность вражеской авиации над акваторией Черного моря может свидетельствовать об активном интересе и активности, которая связана с разведывательной деятельностью. А за прошедшие сутки Силы обороны мощно работали по уничтожению разведывательных беспилотников", - добавила Гуменюк.

Напомним,

Российские войска ночью направили дроновую атаку на юг Украины, в Николаевской области сбили 8 ударных дронов типа Shahed, в Херсонской - еще один. В Херсоне и области есть попадания.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
росія вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до 16 "Калібрів"
Russia doubles the number of missile carriers in the Black Sea: up to 16 Kalibr
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