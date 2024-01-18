россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море: до 16 "Калибров"

россия держит в Черном море два надводных ракетоносителя, которые имеют на своем оснащении 16 ракет типа "Калибр". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Наблюдаем активизацию врага (в Черном море - ред.) потому, что и ракетоносителей стало вдвое больше, больше месяца мы не наблюдали такого присутствия. Два ракетоносителя надводные - это фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль. 16 ракет типа "Калибр" готовы к применению - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что ввиду более умеренной морской погоды, враг может применить и такой вид вооружения.

"В частности активность вражеской авиации над акваторией Черного моря может свидетельствовать об активном интересе и активности, которая связана с разведывательной деятельностью. А за прошедшие сутки Силы обороны мощно работали по уничтожению разведывательных беспилотников", - добавила Гуменюк.

Напомним,

Российские войска ночью направили дроновую атаку на юг Украины, в Николаевской области сбили 8 ударных дронов типа Shahed, в Херсонской - еще один. В Херсоне и области есть попадания.