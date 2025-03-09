росія тримає в Чорному морі ракетоносій з "Калібрами" на борту - ВМС ЗСУ

росія тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на ранок неділі, 09 березня, в акваторії Чорного моря зафіусовано ворожий ракетоносій.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, з який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

Крім того, як повідомили Військово-морські сили ЗСУ, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря 5 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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