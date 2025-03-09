россия держит в Черном море ракетный носитель с "Калибрами" на борту - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
россия держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 09 марта, в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетный носитель.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 26 ракет
Кроме того, как сообщили Военно-морские силы ВСУ, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море 5 судов, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации.
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