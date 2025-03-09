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россия держит в Черном море ракетный носитель с "Калибрами" на борту - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 24448 просмотра

В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".

россия держит в Черном море ракетный носитель с "Калибрами" на борту - ВМС ВСУ

россия держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья, 09 марта, в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетный носитель.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 26 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Кроме того, как сообщили Военно-морские силы ВСУ, за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море 5 судов, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации.

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны09.03.25, 05:35 • 63007 просмотров

Вита Зеленецкая

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