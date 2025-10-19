росія придущує власну ІТ-галузь - розвідка
Київ • УНН
Влада рф скасовує пільги для ІТ-галузі, підвищуючи страхові внески та повертаючи ПДВ на реєстрове ПЗ. Це рішення викликало негативну реакцію бізнесу, обваливши галузевий індекс MOEXIT та прогнозуючи падіння прибутків компаній.
У російській федерації ІТ-галузь стрімко втрачає пільги, які в 2022 році запровадили, коли західні компанії почали залишати російський ринок. Проте станом на сьогодні російський уряд скасовує частину пільг, підвищує страхові внески з 7,6 % до 15 % та повертає норму щодо сплати ПДВ на реєстрове програмне забезпечення, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Зазначається, що це рішення, що набуде чинності вже з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та інвесторів. Галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17 %, ставши одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки. Інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, про які постійно говорила офіційна влада після масового відходу західних компаній у 2022 році.
Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2-3 рази. Внаслідок цього найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії, яким буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.
російська ІТ-галузь, яку ще недавно називали "локомотивом технологічного суверенітету", тепер стрімко втрачає позиції. Навіть серед великих компаній говорять, що "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах".
Сьогоднішня реальність для російського ІТ-сектору - це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон
Доповнення
