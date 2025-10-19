У російській федерації ІТ-галузь стрімко втрачає пільги, які в 2022 році запровадили, коли західні компанії почали залишати російський ринок. Проте станом на сьогодні російський уряд скасовує частину пільг, підвищує страхові внески з 7,6 % до 15 % та повертає норму щодо сплати ПДВ на реєстрове програмне забезпечення, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Зазначається, що це рішення, що набуде чинності вже з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та інвесторів. Галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17 %, ставши одним із найгірших з-поміж усіх секторів російської економіки. Інвестори більше не вірять у "локалізацію" та імпортозаміщення, про які постійно говорила офіційна влада після масового відходу західних компаній у 2022 році.

Підприємці прогнозують, що скасування податкових пільг призведе до зростання цін на ІТ-продукти, скорочення персоналу та падіння прибутків компаній у 2-3 рази. Внаслідок цього найбільше постраждають малі та середні ІТ-компанії, яким буде важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

російська ІТ-галузь, яку ще недавно називали "локомотивом технологічного суверенітету", тепер стрімко втрачає позиції. Навіть серед великих компаній говорять, що "негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах".

Сьогоднішня реальність для російського ІТ-сектору - це падіння інвестицій, згортання проєктів та відтік спеціалістів за кордон - зазначили в СЗР.

Доповнення

В Службі зовнішньої розвідки повідомили, що кремль ризикує втратити контроль над 40% своєї території, дедалі частіше "розраховуючись" із союзниками у війні проти України територією, на тлі того, як Китай і КНДР посилюють вплив на Далекому Сході.