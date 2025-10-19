В российской федерации ИТ-отрасль стремительно теряет льготы, которые в 2022 году ввели, когда западные компании начали покидать российский рынок. Однако по состоянию на сегодня российское правительство отменяет часть льгот, повышает страховые взносы с 7,6 % до 15 % и возвращает норму по уплате НДС на реестровое программное обеспечение, пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Отмечается, что это решение, которое вступит в силу уже с 2026 года, вызвало резко негативную реакцию бизнеса и инвесторов. Отраслевой индекс MOEXIT за год обвалился более чем на 17 %, став одним из худших среди всех секторов российской экономики. Инвесторы больше не верят в "локализацию" и импортозамещение, о которых постоянно говорила официальная власть после массового ухода западных компаний в 2022 году.

Предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращению персонала и падению прибыли компаний в 2-3 раза. В результате этого больше всего пострадают малые и средние ИТ-компании, которым будет трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.

российская ИТ-отрасль, которую еще недавно называли "локомотивом технологического суверенитета", теперь стремительно теряет позиции. Даже среди крупных компаний говорят, что "негатив равномерно размазан по всем бизнесам".

Сегодняшняя реальность для российского ИТ-сектора - это падение инвестиций, сворачивание проектов и отток специалистов за границу - отметили в СВР.

Дополнение

В Службе внешней разведки сообщили, что кремль рискует потерять контроль над 40% своей территории, все чаще "расплачиваясь" с союзниками в войне против Украины территорией, на фоне того, как Китай и КНДР усиливают влияние на Дальнем Востоке.