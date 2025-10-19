$41.640.00
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 23582 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 40187 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 38407 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 41826 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 51139 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70707 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47976 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49651 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37162 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
россия подавляет собственную ИТ-отрасль - разведка

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Власти рф отменяют льготы для ИТ-отрасли, повышая страховые взносы и возвращая НДС на реестровое ПО. Это решение вызвало негативную реакцию бизнеса, обвалив отраслевой индекс MOEXIT и прогнозируя падение прибылей компаний.

россия подавляет собственную ИТ-отрасль - разведка

В российской федерации ИТ-отрасль стремительно теряет льготы, которые в 2022 году ввели, когда западные компании начали покидать российский рынок. Однако по состоянию на сегодня российское правительство отменяет часть льгот, повышает страховые взносы с 7,6 % до 15 % и возвращает норму по уплате НДС на реестровое программное обеспечение, пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Отмечается, что это решение, которое вступит в силу уже с 2026 года, вызвало резко негативную реакцию бизнеса и инвесторов. Отраслевой индекс MOEXIT за год обвалился более чем на 17 %, став одним из худших среди всех секторов российской экономики. Инвесторы больше не верят в "локализацию" и импортозамещение, о которых постоянно говорила официальная власть после массового ухода западных компаний в 2022 году.

Предприниматели прогнозируют, что отмена налоговых льгот приведет к росту цен на ИТ-продукты, сокращению персонала и падению прибыли компаний в 2-3 раза. В результате этого больше всего пострадают малые и средние ИТ-компании, которым будет трудно выжить в условиях роста налогового давления и жесткой монетарной политики.

российская ИТ-отрасль, которую еще недавно называли "локомотивом технологического суверенитета", теперь стремительно теряет позиции. Даже среди крупных компаний говорят, что "негатив равномерно размазан по всем бизнесам".

Сегодняшняя реальность для российского ИТ-сектора - это падение инвестиций, сворачивание проектов и отток специалистов за границу 

- отметили в СВР.

Дополнение

В Службе внешней разведки сообщили, что кремль рискует потерять контроль над 40% своей территории, все чаще "расплачиваясь" с союзниками в войне против Украины территорией, на фоне того, как Китай и КНДР усиливают влияние на Дальнем Востоке.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Северная Корея
Китай
Украина