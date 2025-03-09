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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33708 перегляди

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росія протягом тижня випустила по Україні понад тисячу КАБів та майже 900 дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 32082 перегляди

За тиждень рф атакувала Україну 1200 керованими авіабомбами, 870 ударними дронами та 80 ракетами. У цій зброї виявлено понад 82 тисячі іноземних компонентів.

росія протягом тижня випустила по Україні понад тисячу КАБів та майже 900 дронів - Зеленський

Протягом цього тижня росія запустила по Україні понад тисячу КАБів, майже 900 ударних дронів та 80 ракет різного типу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Протягом цього тижня росія здійснила проти наших людей сотні атак різними видами зброї: близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. Кожен "шахед", кожна авіаційна бомба, які використовує росія, – це, зокрема, і компоненти, які постачаються в обхід санкцій. У цій зброї – понад 82 тис. іноземних складників

- написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна щодня працює з партнерами, щоб ухвалювалися рішення саме задля підтримки, яка рятує життя: постачання ППО, інвестиції в наше оборонне виробництво, посилення санкцій проти росії.

Нагадаємо

росія вночі атакувала Україну 119-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Силам оборони вдалося збити 73-х ударних БпЛА, а також 37 безпілотників не досягли своїх цілей.

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