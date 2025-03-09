Россия в течение недели выпустила по Украине более тысячи КАБов и почти 900 дронов - Зеленский
Киев • УНН
За неделю рф атаковала Украину 1200 управляемыми авиабомбами, 870 ударными дронами и 80 ракетами. В этом оружии обнаружено более 82 тысяч иностранных компонентов.
На протяжении этой недели россия запустила по Украине более тысячи КАБов, почти 900 ударных дронов и 80 ракет различного типа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
На протяжении этой недели Россия совершила против наших людей сотни атак различными видами оружия: около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов. Каждый "Шахед", каждая авиационная бомба, которые использует Россия, – это, в частности, и компоненты, которые поставляются в обход санкций. В этом оружии – более 82 тыс. иностранных компонентов
Он отметил, что Украина ежедневно работает с партнерами, чтобы принимались решения именно для поддержки, которая спасает жизни: поставки ПВО, инвестиции в наше оборонное производство, усиление санкций против России.
Напоминаем
Россия ночью атаковала Украину 119 ударами БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силам обороны удалось сбить 73 ударных БПЛА, а также 37 беспилотников не достигли своих целей.