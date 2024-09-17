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Росія атакувала Нікополь дроном-камікадзе та артилерією

Росія атакувала Нікополь дроном-камікадзе та артилерією

Київ • УНН

 • 107647 перегляди

Російські війська обстріляли Нікополь дроном-камікадзе та важкою артилерією. Атаки продовжилися вранці з використанням БПЛА, жертв немає, наслідки уточнюються.

Ввечері російські війська завдали удару по Нікополю дроном-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Вночі обстріли поновилися — місто знову атакували, цього разу з використанням важкої артилерії.

Загиблих і постраждалих немає, зазначив Лисак. Проте вже зранку атаки на місто продовжилися — агресор скерував на Нікополь безпілотні літальні апарати.

Наслідки ранкових обстрілів наразі уточнюються, служби працюють на місці подій.

Ворог протягом дня двічі бив по Нікопольщині: жертв немає16.09.24, 19:03 • 23052 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика

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