Росія атакувала Нікополь дроном-камікадзе та артилерією
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікополь дроном-камікадзе та важкою артилерією. Атаки продовжилися вранці з використанням БПЛА, жертв немає, наслідки уточнюються.
Ввечері російські війська завдали удару по Нікополю дроном-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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Вночі обстріли поновилися — місто знову атакували, цього разу з використанням важкої артилерії.
Загиблих і постраждалих немає, зазначив Лисак. Проте вже зранку атаки на місто продовжилися — агресор скерував на Нікополь безпілотні літальні апарати.
Наслідки ранкових обстрілів наразі уточнюються, служби працюють на місці подій.
Ворог протягом дня двічі бив по Нікопольщині: жертв немає16.09.24, 19:03 • 23052 перегляди