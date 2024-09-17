Россия атаковала Никополь дроном-камикадзе и артиллерией
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никополь дроном-камикадзе и тяжелой артиллерией. Атаки продолжились утром с использованием БПЛА, жертв нет, последствия уточняются.
Вечером российские войска нанесли удар по Никополю дроном-камикадзе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Ночью обстрелы возобновились - город снова атаковали, на этот раз с использованием тяжелой артиллерии.
Погибших и пострадавших нет, отметил Лысак. Однако уже утром атаки на город продолжились - агрессор направил на Никополь беспилотные летательные аппараты.
Последствия утренних обстрелов сейчас уточняются, службы работают на месте событий.
Ворог протягом дня двічі бив по Нікопольщині: жертв немає16 сентября 2024, 16:03 • 20664 просмотра