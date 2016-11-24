За даними Держприкордонслужби, усі контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, окрім КПВВ “Золоте”, що на дорожньому коридорі “Стаханов — Золоте — Гірське — Лисичанськ”.

Так, роботу КПВВ “Золоте” тимчасово призупинено відповідно до наказу штабу АТО, у зв’язку з тим, що на протилежній стороні так і не було прийняте рішення про пропуск громадян на цьому напрямку.

Нагадаємо, минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 28,8 тис. осіб.