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Работу КПВВ "Золотое" временно приостановлено

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Работу контрольного пункта въезда-выезда на линию разграничения "Золотое" временно приостановлено в соответствии с приказом штаба АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Работу КПВВ "Золотое" временно приостановлено

По данным Госпогранслужбы, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Золотое" на дорожном коридоре "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск".

Так, работу КПВВ "Золотое" временно приостановлено в соответствии с приказом штаба АТО, в связи с тем, что на противоположной стороне так и не было принято решение о пропуске граждан на этом направлении.

Напомним, за прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 28,8 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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