По данным Госпогранслужбы, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Золотое" на дорожном коридоре "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск".

Так, работу КПВВ "Золотое" временно приостановлено в соответствии с приказом штаба АТО, в связи с тем, что на противоположной стороне так и не было принято решение о пропуске граждан на этом направлении.

Напомним, за прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 28,8 тыс. человек.