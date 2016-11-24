Работу КПВВ "Золотое" временно приостановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Работу контрольного пункта въезда-выезда на линию разграничения "Золотое" временно приостановлено в соответствии с приказом штаба АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
По данным Госпогранслужбы, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Золотое" на дорожном коридоре "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск".
Так, работу КПВВ "Золотое" временно приостановлено в соответствии с приказом штаба АТО, в связи с тем, что на противоположной стороне так и не было принято решение о пропуске граждан на этом направлении.
Напомним, за прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 28,8 тыс. человек.