Роботу КПВВ “Мар’їнка” тимчасово призупинили через обстріли бойовиків

"Вогонь російські найманці відкрили о 11.05 зі стрілецької зброї в напрямку контрольного посту “Мар’їнка”. Обстріл вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка. Через це пропускні операції в КПВВ “Мар’їнка”, що на дорожньому коридорі “Донецьк-Курахове”, тимчасово призупинено", - сказано в повідомленні.

Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Нагадаємо, учора, 24 листопада незаконні збройні формування знову здійснили обстріл контрольного поста “Мар’їнка”. В результаті обстрілів пропускні операції через КПВВ “Мар’їнка” тимчасово призупинялися.