Роботу КПВВ “Мар’їнка” тимчасово призупинили через обстріли бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада незаконні збройні формування знову здійснили обстріл у напрямку контрольного посту “Мар’їнка”. Через це пропускні операції в КПВВ “Мар’їнка”, що на дорожньому коридорі “Донецьк-Курахове”, тимчасово призупинено. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Вогонь російські найманці відкрили о 11.05 зі стрілецької зброї в напрямку контрольного посту “Мар’їнка”. Обстріл вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного н.п. Олександрівка. Через це пропускні операції в КПВВ “Мар’їнка”, що на дорожньому коридорі “Донецьк-Курахове”, тимчасово призупинено", - сказано в повідомленні.
Постраждалих серед цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Нагадаємо, учора, 24 листопада незаконні збройні формування знову здійснили обстріл контрольного поста “Мар’їнка”. В результаті обстрілів пропускні операції через КПВВ “Мар’їнка” тимчасово призупинялися.