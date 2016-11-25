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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Работу КПВВ "Марьинка" временно приостановили из-за обстрелов боевиков

Киев • УНН

 • 7722 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел в направлении контрольного поста "Марьинка". Поэтому пропускные операции в КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово" временно приостановили. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Работу КПВВ "Марьинка" временно приостановили из-за обстрелов боевиков

"Огонь российские наемники открыли в 11.05 из стрелкового оружия в направлении контрольного поста "Марьинка". Обстрел велся со стороны лесополосы временно неподконтрольного н.п. Александровка. Поэтому пропускные операции в КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово" временно приостановили", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения и персонала пограничного ведомства нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, вчера, 24 ноября незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел контрольного поста "Марьинка". В результате обстрелов пропускные операции через КПВВ "Марьинка" временно приостанавливались.

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