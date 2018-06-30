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Роботу Дністровського водосховища відкорегували через паводки

Роботу Дністровського водосховища відкорегували через паводки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Водогосподарські організації вживають заходи з мінімізації наслідків паводків в Україні, щоб запобігти негативним наслідкам. Зокрема, відкореговано режим роботи Дністровського водосховища. Про це повідомила прес-служба Держагентства водних ресурсів України, передає УНН.

"Протягом доби спостерігався підйом води на річках басейнів Дністра, Прута та Сірету. З метою попередження негативних наслідків від проходження паводку водогосподарськими організаціями вживаються заходи з мінімізації їх наслідків", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, проводяться відновлювальні роботи на гідротехнічних спорудах.

"Задіяно 2 од. техніки та 22 особи. Вкладено 1200 мішків з гравійно-піщаною сумішшю та засипано 11 м3 негабаритного каменю. Це дало змогу попередити руйнування дамби, яка захищає село Підлісся Тисменицького району", – уточнили в агентстві.

Тим часом у Стрийському районі Львівської області, с.Зарічне, річка Тур'янка вийшла з берегів, внаслідок чого залишаються підтопленими 40 присадибних ділянок та 20 окремих будівель.

На місці події проводиться відкачка води з будівель, а також ведеться постійний моніторинг ситуації.

"За інформацією Тернопільського облводресурсів залишаються підтопленими 2 підвальних приміщення приватних домогосподарств в Чортківському районі та в Гусятинському районі", – зазначили у відомстві.

Крім того, аби мінімізувати наслідки паводку на території республіки Молдова та Одеської області, Держагенство відкорегувало режим роботи Дністровського водосховища.

Нагадаємо, через інтенсивні опади у Чернігові сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. З підтоплених будинків евакуювали 16 людей, з яких 3 передали медичним працівникам.

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