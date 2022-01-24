Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Станом на ранок понеділка, 24 січня, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Перемоги, Академіка Палладіна на вулицях Вадима Гетьмана, Великій Васильківській, Борщагівській, Олени Теліги та на Володимирському узвозі.
Окрім того, було ускладнено рух вулицями Щусєва, Маршала Рибалка, Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Кирилівською, Iгоря Сiкорського та на Набережному шосе.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Визволителів, Соборності.
Рух на мостах Дарницькому, Північному, Патона — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Доповнення
Сьогодні в Києві без опадів. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу.