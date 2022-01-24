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Шахед-136

Погода: в Україні очікується сніг

Погода: в Україні очікується сніг

Київ • УНН

 • 18109 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг. Температура 4-6 градусів морозу вдень і до 10 градусів вночі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Температура повітря складе:

— на заході країни вдень −4 −7 градусів, а вночі −7 −10 градусів;

— у північних областях вдень −4 −7 градусів, вночі −6 −9;

— у центральних областях вдень −3 −6 градусів, вночі −5 −8;

— у східних областях вдень −3 −6 градусів, а вночі −5 −8;

— на півдні країни вдень −2 −5 градусів, вночі −4 −7.

Сьогодні в Києві без опадів. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу.

Українські Національні Новини

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