Погода: в Україні очікується сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг. Температура 4-6 градусів морозу вдень і до 10 градусів вночі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Температура повітря складе:
— на заході країни вдень −4 −7 градусів, а вночі −7 −10 градусів;
— у північних областях вдень −4 −7 градусів, вночі −6 −9;
— у центральних областях вдень −3 −6 градусів, вночі −5 −8;
— у східних областях вдень −3 −6 градусів, а вночі −5 −8;
— на півдні країни вдень −2 −5 градусів, вночі −4 −7.
Сьогодні в Києві без опадів. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу.