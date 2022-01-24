Рабочая неделя в столице началась с пробок

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15 марта, 19:03 • 107162 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144385 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124166 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117637 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105234 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101690 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93948 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 17937 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. По состоянию на утро понедельника, 24 января, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Победы, Академика Палладина на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Борщаговской, Елены Телиги и на Владимирском спуске.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Щусева, Маршала Рыбалко, Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Игоря Сикорского и на Набережном шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Освободителей, Соборности.

Движение на мостах Дарницком, Северном, Патона — затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

Сегодня в Киеве без осадков. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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